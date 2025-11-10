Запретные профессии: куда не возьмут на работу с судимостью в России

Адвокат Алексей Гавришев в беседе с RT напомнил, что государство устанавливает жесткие ограничения на трудоустройство людей с непогашенной судимостью за тяжкие преступления, полностью закрывая для них доступ к целым отраслям экономики.

Так, как напомнил юрист, согласно последним изменениям в трудовом законодательстве, бывшие осужденные не могут работать в государственных и муниципальных органах, правоохранительной системе, судах, а также в образовательных учреждениях — от детских садов до летних лагерей. Медицинская и социальная сферы, связанные с уходом за детьми, инвалидами и пожилыми людьми, также остаются под запретом для этой категории соискателей.

Особое внимание законодатели уделили транспорту и службам безопасности. Адвокат поясняет, что сегодня МВД и региональные департаменты могут отказать в выдаче разрешения на пассажирские перевозки даже при погашенной судимости по определенным статьям УК. Это касается не только таксистов и каршеринга, но и водителей общественного транспорта, работников авиации и объектов повышенной опасности. Охранная деятельность также включена в перечень запрещенных профессий для лиц с криминальным прошлым.

Помимо официальных ограничений, существуют негласные барьеры в частном секторе. Банковские учреждения, страховые компании, IT-корпорации и логистические операторы проводят внутренние проверки кандидатов через службы безопасности.

Человек с судимостью может получить вежливый отказ без объяснения причин, поскольку компании стремятся минимизировать риски, связанные с доступом к финансам, персональным данным или дорогостоящим грузам.

