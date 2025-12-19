Запретный плод: майонезный салат после двух часов на столе становится ядовитым

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина в беседе с NEWS.ru перечислила продукты, от употребления которых стоит воздержаться на корпоративных мероприятиях, чтобы избежать проблем со здоровьем.

По мнению эксперта, особую опасность представляют салаты, заправленные майонезом, если они находятся при комнатной температуре более двух часов. В таких условиях они могут стать благоприятной средой для развития бактерий. Биолог также рекомендует проявлять осторожность с экзотическими блюдами, такими как суши с сырой рыбой или острые азиатские закуски, к которым организм не привык, так как они могут вызвать аллергию или расстройство пищеварения.

Лялина советует отказаться от сильно жирной и жареной пищи, способной вызвать тяжесть в желудке и сонливость, а также от недожаренного мяса и продуктов с подозрительным запахом. Аллергикам стоит внимательно относиться к орехам и морепродуктам. Кроме того, биолог рекомендует не злоупотреблять сладкими десертами и кремовыми тортами, чтобы избежать резкого скачка и последующего падения уровня сахара в крови.

Отдельное предупреждение касается алкоголя. Смешивание разных видов спиртного и его сочетание с газированными напитками, по словам Лялиной, значительно усиливает будущее похмелье и повышает нагрузку на печень. Для хорошего самочувствия эксперт рекомендует отдавать предпочтение легким закускам, свежим овощам, нежирному мясу и пить больше чистой воды.

