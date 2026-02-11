Запрос свыше помог: жалоба омбудсмену вскрыла системное бездействие полиции в конфликте соседей на Сахалине

В Южно-Сахалинске личное вмешательство детского омбудсмена помогло разрешить затяжной конфликт между соседями. Жительница города, мать двоих детей, через уполномоченного по правам ребенка Любовь Устиновскую добилась проверки действий жильцов соседней квартиры, которые месяцами нарушали покой ее семьи, пишет портал sakhalin.aif.ru.

По словам женщины, в арендуемой без официального оформления квартире напротив постоянно шумели по ночам: взрослые выпивали, а их дети бегали и прыгали, не давая отдыхать ее 14-летнему и 8-месячному ребенку. Многократные звонки в полицию и попытки договориться с собственником жилья не приносили результата. Ситуацию усугубляли угрозы в адрес матери, которая всерьез начала опасаться за безопасность своей семьи.

Детский омбудсмен Любовь Устиновская, получив обращение, направила официальный запрос в региональное управление МВД с требованием провести тщательную проверку.

· Подтверждены нарушения. В ходе проверки факты систематического нарушения «закона о тишине» нашли свое подтверждение. Полиция установила, что заявительница действительно неоднократно обращалась, но меры не принимались. · Возбуждены дела. По итогам правоохранители составили административный протокол за нарушение общественного порядка. Материалы направлены для привлечения виновных к ответственности. · Вопрос о родителях. Отдельно был поднят вопрос о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей жильцами шумной квартиры. В отношении них заведено отдельное производство.

Таким образом, обращение к детскому омбудсмену стало тем действенным механизмом, который заставил правоохранительные органы принять наконец конкретные меры по жалобе, долгое время остававшейся без ответа.