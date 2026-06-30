Запрыгнула на гроб и задвигала бедрами: как вдова из Мексики проводила мужа под реггетон

Мексиканские похороны превратились в танцевальный перформанс, видеозапись которого за несколько дней набрала миллионы просмотров. Как сообщает Need to Know , вдова исполнила тверк под реггетон прямо у открытого гроба супруга, пока собравшиеся громко подпевали и хлопали в такт.

На попавших в сеть кадрах женщина ритмично двигает бедрами, прижавшись к гробу, затем забирается на него и продолжает танец. Выдохшись, она уступает место другой гостье. Параллельно двое мужчин зачитывают рэп в микрофоны. Церемония шла под хит Ники Джема и Дэдди Янки En La Cama 1999 года, а все присутствующие были одеты в футболки с портретом покойного.

Автор ролика, известный как Эль Кангри дель Кальяо, объяснил, что специализируется на частных шоу для похорон и предлагает клиентам альтернативный способ проводить близких в иной мир — с радостью, а не со слезами.