Запрыгнула на гроб и задвигала бедрами: как вдова из Мексики проводила мужа под реггетон
Need to Know: вдова станцевала тверк у открытого гроба мужа на похоронах
Мексиканские похороны превратились в танцевальный перформанс, видеозапись которого за несколько дней набрала миллионы просмотров. Как сообщает Need to Know, вдова исполнила тверк под реггетон прямо у открытого гроба супруга, пока собравшиеся громко подпевали и хлопали в такт.
На попавших в сеть кадрах женщина ритмично двигает бедрами, прижавшись к гробу, затем забирается на него и продолжает танец. Выдохшись, она уступает место другой гостье. Параллельно двое мужчин зачитывают рэп в микрофоны. Церемония шла под хит Ники Джема и Дэдди Янки En La Cama 1999 года, а все присутствующие были одеты в футболки с портретом покойного.
Автор ролика, известный как Эль Кангри дель Кальяо, объяснил, что специализируется на частных шоу для похорон и предлагает клиентам альтернативный способ проводить близких в иной мир — с радостью, а не со слезами.