Запугали терроризмом и обобрали на ₽850 тыс.: как 74-летнюю москвичку развели по телефону
МВД по Москве: задержана подозреваемая в обмане 74-летней москвички на ₽850 тыс.
Столичные полицейские задержали 28-летнюю девушку, подозреваемую в мошенничестве против 74-летней москвички. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве, пенсионерке неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных организаций, и сообщили, что от ее имени якобы оформлена доверенность на третье лицо, а сама она причастна к финансированию терроризма.
Чтобы избежать уголовной ответственности, женщину убедили «задекларировать» сбережения. Пенсионерка собрала деньги и передала их курьеру у дома на улице Свободы; общий ущерб составил ₽850 тыс.
Задержанная, ранее не судимая, перевела похищенное в криптовалюту и отправила кураторам, получив за это вознаграждение. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, суд арестовал фигурантку, полиция устанавливает личности ее соучастников.