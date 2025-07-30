Запущенный с подлодки российский «Гранит» навел шороху на Западе

В рамках масштабных учений Военно-морского флота России «Июльский шторм» атомная подводная лодка «Орёл» произвела запуск самой мощной в мире крылатой ракеты «Гранит». Об этом стало известно из публикации в журнале Military Watch Magazine.

С 23 по 27 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в Балтийском и Каспийском морях прошли учения под названием «Июльский шторм».

В ходе проведенных россиянами маневров фрегат «Адмирал Головко», атомный крейсер «Орел» и береговой ракетный комплекс «Бастион» осуществили стрельбу ракетами «Калибр», «Гранит» и «Оникс» по нескольким морским целям.

В статье сообщается, что крылатая ракета, выпущенная с подводной лодки проекта 949А «Антей», превосходит по размерам все другие ракеты, которые используются на современных военных кораблях.

«Каждый из кораблей несет 24 крылатые ракеты, которые были разработаны для поражения хорошо защищенных авианосных ударных групп на дальностях около 500 километров», — говорится в материале MWM.

В журнале также подчеркивается, что субмарины проекта «Антей», разработанные еще в Советском Союзе, всегда отличались высокой результативностью в противостоянии с военными кораблями.