Запуск фейерверка обернулся для крымчанина штрафом в тысячу рублей

Жителя Крыма оштрафовали за запуск фейерверка. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.

Крымчанин, работающий водителем, в 22:00 запустил на дороге между жилыми домами фейерверк, что является нарушением запрета а применение и использование пиротехнических изделий, который был введен в Республике Крым после начала спецоперации.

Запрет не распространяется на хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.

В суде мужчина признал вину. Его оштрафовали на 1000 рублей. Это минимальное наказание за данное нарушение, статья предусматривает штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

