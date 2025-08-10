Запуск фейерверка обернулся для крымчанина штрафом в тысячу рублей
Суд в Крыму оштрафовал мужчину на тысячу рублей за запуск фейерверка
Фото: [flickr.com]
Жителя Крыма оштрафовали за запуск фейерверка. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.
Крымчанин, работающий водителем, в 22:00 запустил на дороге между жилыми домами фейерверк, что является нарушением запрета а применение и использование пиротехнических изделий, который был введен в Республике Крым после начала спецоперации.
Запрет не распространяется на хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.
В суде мужчина признал вину. Его оштрафовали на 1000 рублей. Это минимальное наказание за данное нарушение, статья предусматривает штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.
