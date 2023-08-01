Запуская дроны в «Москва-Сити» ВСУ метили в российское Минэкономразвития

На 21 этаже башни IQ-Квартала «Москва-Сити», куда сегодня ночью влетел подаленный средствами РЭБ украинский БПЛА, предположительно, находится Министерство экономического развития РФ, сообщается в соцсетях.

В результате попадания беспилотника поражены 150 кв м остекления башни. Обошлось без пострадавших, сообщил мэр Москвы Сергей собянин.

В настоящее время здание и прилегающая к нему территория оцеплены, спасателями обследуется поврежденное украинским дроном здание.

Ранее Минобороны РФ раскрыло подробности нового нападения украинских дронов на Москву.