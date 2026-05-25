Запутался в собственных сетях и не смог выбраться: на Сахалине мужчина утонул во время проверки улова
В Углегорском районе Сахалинской области 24 мая трагически погиб 53-летний местный житель. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, мужчина отправился на лодке осматривать ранее установленные рыболовные сети, однако во время проверки запутался в них, потерял равновесие и упал в воду. Выбраться самостоятельно он не сумел.
Углегорским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка. Следователь уже провел осмотр тела погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти. Обстоятельства произошедшего выясняются.