Запутался в собственных сетях и не смог выбраться: на Сахалине мужчина утонул во время проверки улова

В Углегорском районе Сахалинской области 24 мая трагически погиб 53-летний местный житель. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, мужчина отправился на лодке осматривать ранее установленные рыболовные сети, однако во время проверки запутался в них, потерял равновесие и упал в воду. Выбраться самостоятельно он не сумел.