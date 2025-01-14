Заработал официальный телеграм-канал «80 лет Великой Победе»

В России запустили в работу официальный телеграм-канал «80 лет Великой Победе». Его создали в преддверии празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Подписчики канала могут узнать интересные факты о сражениях и героях военного времени, почитать фронтовые письма и воспоминания участников, ознакомиться с историями героев и узнать сведения о планируемых мероприятиях празднования.

Подписаться на канал можно по этой ссылке. Сейчас число его подписчиков превышает 14,9 тыс. пользователей.