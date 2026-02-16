Заработок на славянках: в Китае нашли способ заработать на туристах из РФ

В Китае наладили нелегальный бизнес на съемках скрытыми камерами постояльцев отелей. Особенно высоко ценятся ролики с участием туристок славянской внешности. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Российские путешественники, отдыхающие в Китае, столкнулись с новой угрозой конфиденциальности. Местные жители организовали подпольный бизнес по съемке интимной жизни постояльцев гостиниц без их согласия и продаже этих материалов.

Злоумышленники арендуют номера и оставляют там миниатюрные камеры размером всего 1,5 сантиметра. Устройства монтируются в таких местах, где их крайне трудно обнаружить невооруженным глазом. Оборудование направлено на кровать, что позволяет вести прямую трансляцию личных моментов из жизни туристов.

Особым спросом на этом черном рынке пользуются видеозаписи с участием девушек со славянской внешностью. Доступ к трансляции для одного зрителя обходится в сумму до 1100 рублей ежемесячно. Проблема приобрела системный характер. За последние полтора года правоохранителям удалось обнаружить несколько интернет-ресурсов, которые вели скрытую съемку постояльцев. В общей сложности было выявлено более 180 тайных камер, установленных в гостиничных номерах.

Известны случаи, когда туристы узнавали о нарушении своих границ уже после возвращения домой. Например, одна пара, отдыхавшая в Китае, случайно обнаружила в сети интимную запись, сделанную в отеле во время их пребывания.

Ранее онколог Стилиди сообщил о том, что первые пациенты получат вакцину от меланомы в 2026 году.