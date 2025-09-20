Зарайск использует необычный способ повышения безопасности дорожного движения

В Зарайске появился оригинальный и действенный метод повышения безопасности дорожного движения: на улицах города, вблизи школ, детских садов и на загруженных участках, появились реалистичные изображения детей.

Эти муляжи настолько правдоподобны, что поначалу кажутся настоящими школьниками, готовящимися перейти дорогу.

Водители отмечают, что невольно реагируют на эти изображения, инстинктивно притормаживая, чтобы снизить скорость – именно такой эффект и был задуман авторами проекта.

В отличие от обычных дорожных знаков, которые часто остаются без внимания, эти силуэты эффективно привлекают взгляд в любое время суток, напоминая о необходимости соблюдения скоростного режима и повышенной бдительности. Инициатива направлена на защиту наиболее уязвимых участников дорожного движения – детей.

Эта простая и изобретательная идея делает зарайские улицы безопаснее, ведь часто предотвратить трагедию можно, всего лишь заставив человека на мгновение задуматься о возможных последствиях.

Городские власти уверены, что подобные решения помогут сократить количество ДТП с участием детей и в целом повысят безопасность дорожного движения в Зарайске.