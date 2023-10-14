Заразные трудоголики будут сидеть дома: раскрыты плюсы увеличения суммы больничного

Социальный фонд РФ порадовал россиян сразу тремя приятными новостями. К 2025 году максимальная сумма больничного для сотрудников увеличится вдвое: с 2737 до 5674 руб. за день. Суммы пособий по беременности тоже повысят – до 794 356 руб. А ежемесячные выплаты по уходу за ребенком – до 68 900 руб.

Министерство социального развития Московской области, в свою очередь, напомнило, что семьи с детьми до трех лет, рожденные до 1 января 2023 года, теперь могут оформить выплаты онлайн: для перехода на единое пособие можно подать заявление через «Госуслуги».

Для сравнения: в 2023 году за 140 дней декретного отпуска сотрудница может получить 383 179 руб. и максимум 33 282 руб. в месяц на пособие по уходу за ребенком.

«Это хорошая индексация, она опережает рост инфляции, поэтому за молодых мам можно искренне порадоваться, – считает финансовый аналитик из Долгопрудного Артем Жданкин. – В 2011 году ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет не превышало 5 тыс. руб. На эти деньги можно было купить до шести упаковок памперсов. На 68 тыс. можно приобрести несколько колясок. Это социальная политика нашего государства в действии».

Всплеск энтузиазма также наблюдается среди сотрудников, у которых есть «привычка» болеть.

«Мои пациенты уже начали задавать мне вопросы, станет ли выгоднее брать больничный чаще, – смеется терапевт из Клина Сергей Федотов. – Станет, вот только чаще, чем это необходимо, вам его никто не даст. Другой вопрос, что люди, которые раньше предпочитали переносить простуду на ногах, наконец решат позаботиться о своем здоровье. А значит, риск заразиться ОРВИ в коллективе от своего коллеги значительно уменьшится».

Размер больничного зависит от страхового стажа. Если стаж составляет до пяти лет, то работнику выплачивается по болезни 60% среднего заработка за два предыдущих года. Если стаж от пяти до восьми лет – 80%. Свыше восьми лет – 100%. Например, если больничный будет выдан в 2025-м, то для расчета используют зарплату за 2023 и 2024 годы.