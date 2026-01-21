«Зарезал на остановке после ссоры в автобусе»: суд арестовал подозреваемого в убийстве в Электростали

Электростальский городской суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве молодого человека, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области в телеграм-канале.

Имомали Т. арестован и отправится в следственный изолятор (СИЗО) на два месяца — до 18 марта 2026 года.

Напомним, трагедия произошла 18 января. По данным следствия, словесная перепалка между двумя молодыми людьми началась еще в салоне автобуса. Конфликт продолжился на автобусной остановке, где подозреваемый нанес своему оппоненту, Илье П., три удара ножом.

После этого нападавший скрылся с места преступления. Правоохранительным органам потребовались сутки, чтобы задержать подозреваемого.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Член Совета по правам человека Марина Ахмедова отметила, что подобные случаи вселяют в людей страх перед поездками в общественном транспорте.

