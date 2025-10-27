«Зарядка невозможна»: российские владельцы Tesla столкнулись со сбоями

В России владельцы электромобилей Tesla столкнулись с массовыми проблемами, связанными с зарядкой транспортных средств, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Отмечается, что автомобили перестали распознавать аккумулятор, из-за чего процесс пополнения энергии стал невозможным.

На приборных панелях автомобилей появляются предупреждающие сообщения «Зарядка невозможна — достигнут максимальный предел» и другие аналогичные уведомления об ошибках.

Владельцы отмечают несколько типичных неисправностей, среди которых наиболее распространены сбои в работе батарейного модуля. Они часто вызваны недопустимыми параметрами электрического тока или напряжения.

Также проблемы возникают при ручном открытии зарядного порта или из-за окисления контактов и выхода из строя электронной платы.

Особую сложность представляет ситуация, когда автомобиль перестает определять компонент зарядного порта — эту неисправность можно устранить исключительно в условиях специализированного сервисного центра.

По мнению технических специалистов, подобные ошибки могут быть следствием нарушений в контактных соединениях зарядной системы, сбоев в электронном оборудовании или повреждения всего модуля в целом.

Некоторые пользователи сообщают, что неполадки начались после применения ручного способа разблокирования зарядного кабеля либо после установки обновлений программного обеспечения (ПО).

Владельцы неисправных электромобилей вынуждены обращаться в сервисные центры, где им предлагают проведение процедуры калибровки зарядного порта либо его полную замену.

