Зарядка ценой в жизнь: в Егорьевске подростки вскрывают электрощитки ради вейпов

В подмосковном Егорьевске, как пишет REGIONS , зафиксирована опасная тенденция, которая требует немедленного внимания родителей и контролирующих органов. Подростки начали вскрывать общедоступные электрощитовые в подъездах жилых домов, чтобы подключить к высоковольтным сетям зарядные устройства для вейпов и других гаджетов. По мнению экспертов, такая инициатива является прямым путем к тяжелой электротравме, пожару или судебному разбирательству.

Электрик с 30-летним стажем Андрей Шерстнев категоричен: доступ к электрощитовой должен быть полностью исключен для лиц без специальной подготовки и допусков.

«Детям к розеткам-то запрещают до определенного возраста прикасаться, а тут — целая щитовая. Конечно, это небезопасно, ведь там высокое напряжение. К тому же без специальных знаний в работу любого электрооборудования не нужно и вовсе вмешиваться», — отмечает эксперт.

Незнание элементарных правил электробезопасности, использование непредназначенных для этого проводов и попытка самостоятельно вмешаться в работу оборудования создают смертельный риск поражения током не только для самого «экспериментатора», но и для других жильцов.

Правовые последствия таких действий также крайне серьезны. Вмешательство в работу общедомовой инфраструктуры квалифицируется как административное правонарушение, а в случае причинения ущерба имуществу, крупного сбоя в энергоснабжении или, что самое страшное, вреда здоровью людей, может дойти и до уголовной ответственности. По закону материальную и юридическую ответственность за действия несовершеннолетних несут их родители, которым, вероятно, придется возмещать ущерб управляющей компании или пострадавшим соседям.

