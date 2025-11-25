Подростковая зависимость: как вейпы стали новой угрозой для молодежи

Медики констатируют тревожную тенденцию: рост курения среди молодого поколения сегодня в значительной степени обеспечивается за счет популярности электронных сигарет и вейпов, а не традиционных табачных изделий. Врач центра здоровья Люберецкой областной больницы Наталья Хохлова отметила, что подростки особенно уязвимы, поскольку воспринимают эти устройства как модные и безвредные (материал есть у « Известий »).

По словам специалиста, молодые люди ошибочно полагают, что электронные средства доставки никотина наносят меньший ущерб организму. Хохлова подчеркнула, что это опасное заблуждение, поскольку количество канцерогенных веществ в составе аэрозоля электронных сигарет сопоставимо с обычными сигаретами.

Особую озабоченность, по мнению врача, вызывает стремительное распространение этой зависимости среди несовершеннолетних. Ситуацию усугубляет тот факт, что центры здоровья не имеют правовой возможности оказывать помощь пациентам младше 18 лет, что создает дополнительные сложности для их семей. Для взрослого населения доступна объективная диагностика с применением смокилайзеров, которые с высокой точностью фиксируют уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе после использования как обычных сигарет, так и вейпов.

Ранее в тот же день Хохлова также сообщила о необходимости разработки индивидуального подхода для каждого пациента, желающего отказаться от курения. Она пояснила, что эффективная программа требует коррекции всех факторов риска и представляет собой глубокую профилактическую работу с привлечением врачей различных специальностей.

