Зарядка важнее защиты: россияне сменили приоритеты при покупке телефонов

Аналитики выяснили, что при покупке новых телефонов люди все реже берут чехлы и пленки. Вместо этого они предпочитают тратить деньги на зарядки и внешние аккумуляторы, пишет Ferra.

Российские покупатели меняют свои привычки при выборе гаджетов. Согласно свежему исследованию, подавляющее большинство — 82 процента — не ограничиваются только смартфоном и сразу приобретают к нему дополнительные товары. По сравнению с прошлым годом количество таких покупок подскочило на 26 процентов.

Однако расклад популярности аксессуаров серьезно изменился. Лидером спроса стали всякие зарядные устройства. Адаптеры питания, кабели и портативные пауэрбанки занимают почти четверть всех дополнительных продаж. Чаще всего их берут владельцы техники Apple, Samsung и Huawei.

А вот то, что раньше считалось обязательным для сохранности телефона, теперь интересует покупателей гораздо меньше. Чехлы и защитные стекла вместе взятые набрали лишь 6 процентов от общего объема сопутствующих товаров. Для сравнения: беспроводные наушники и гарнитуры оказались популярнее — им досталось 8 процентов. Эксперты связывают это с тем, что современные экраны стали прочнее, а люди меньше боятся разбить трубку.