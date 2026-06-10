Зарядок стало больше: где в Москве появились 41 новая станция для электромобилей

Как пояснил Ликсутов, в 2025 году были заключены пять долгосрочных государственных контрактов на установку и обслуживание 70 зарядных станций мощностью 150 киловатт. На данный момент более 40 из них уже введены в эксплуатацию. Новые электрозарядные станции разместились в трех округах столицы: 14 — в Юго-Восточном административном округе, 14 — в Южном и 13 — в Зеленограде. Станции установлены рядом с жилыми кварталами, транспортными узлами и общественными пространствами. Развитие сети ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, отметил заммэра.