«Заряжаться будет быстрее»: IT-эксперт назвал причины, по которым стоит купить новый iPhone

Еще на стадии презентации смартфоны iPhone 15 вызвали серьезный ажиотаж — в Сети разгорелись споры о том, нужно ли переходить на них с прошлых моделей.

Ваге Закарян, руководитель команды разработки супераппа «Gem Space», назвал причины, по которым новинку однозначно стоит купить. Самое главное и действительно важное отличие iPhone 15 — появление разъема USB-C.

«Этот разъем более энергоэффективен, чем Lightning, который был раньше, поэтому заряжаться смартфон будет быстрее. Скорость передачи данных тоже вырастет. К тому же, этот разъем используется в большинстве современных девайсов, и это удобно. Однако, обладателям прошлых поколений iPhone придется озаботиться покупкой нового кабеля, так как старые уже не будут подходить», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В iPhone 15, напомнил эксперт, также выросло разрешение камеры с 12MP до 48MP — это существенно для тех, кто использует функции фото и видео на регулярной основе. Кроме того, Pro-модель из новой линейки получит значительно усовершенствованный процессор, который превосходит iPhone 14 по скорости примерно на 20%.

Отдельный фокус презентации Apple был направлен на возможности Pro-моделей запускать современные видеоигры — для многих пользователей такая перемена станет ощутимым плюсом.

Отдельный фокус презентации Apple был направлен на возможности Pro-моделей запускать современные видеоигры — для многих пользователей такая перемена станет ощутимым плюсом.

«Революции девайсы не произвели, Apple придерживается поступательного развития своих продуктов. Обновляться на эту линейку с прошлой острой необходимости нет, но вот для пользователей, которые владеют смартфонами Apple позапрошлых или более ранних поколений, обновление может быть интересным, так как за несколько лет накапливается необходимый задел улучшений. То же касается тех, кто хочет идти в ногу со временем. Основным же минусом может быть высокая цена, особенно на модели линейки Pro», — подвел итог Закарян.

Ранее в Госдуме назвали людей, за которыми могут следить через iPhone 15.