Заряженная вода ушла, пришли БАДы: офтальмолог объяснил, почему чуда не будет

По словам врача, такие БАДы обещают вернуть остроту зрения как в 20 лет, вылечить зуд в глазах, светобоязнь и головные боли, а хвалебные отзывы якобы подтверждают эффект, но доверять этому нельзя. Однажды пациент принес на прием флакон с прозрачной жидкостью и пестрой этикеткой, где даже не был написан состав, но были обещания вернуть утраченное зрение. Щемеров предупредил, что тенденция к самолечению и вере в исцеление набирает обороты, а такие покупки — пустая трата денег и времени.

Офтальмолог подчеркнул, что восстановить зрение без грамотного подхода невозможно. Обычно в основе таких препаратов находится лютеин — природный антиоксидант, который помогает фильтровать вредное синее световое излучение и защищает ткани от окислительного стресса. Его можно получить, употребляя в пищу шпинат, брокколи и зелень, или с помощью сертифицированных БАДов. Все это в комплексе с другими мерами может поддержать здоровье глаз и снизить риски ухудшения зрения, но не восстановить его. Кроме того, добавки в онлайн-магазинах часто продают без соответствующей сертификации, без указания реального состава, содержания и концентрации витаминов.