Зарплата курьеров в России выросла почти до 170 тысяч рублей

Согласно свежим данным исследования, проведенного одним из ведущих сервисов по поиску работы, средний размер заработной платы, предлагаемый российским курьерам в новых вакансиях, приблизился к отметке в 170 тысяч рублей. Аналитики отмечают, что за последний месяц эта цифра достигла 169,6 тыс. рублей.

Географический анализ данных выявил регионы-лидеры по уровню предлагаемого дохода для данной профессии. На первом месте находится Республика Северная Осетия-Алания, где работодатели готовы платить курьерам в среднем 190,8 тыс. рублей. Вслед за ней с показателем в 190 тысяч рублей идут Кабардино-Балкарская Республика, Московская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Замыкает топ-5 регионов Удмуртская Республика с предложением в 189,6 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о том, что сотрудникам IT-сферы и инженерам пообещали повысить зарплаты.