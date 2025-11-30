«Зарплата за материнский труд». Депутаты КПРФ предложили выплачивать многодетным женщинам пособие в размере МРОТ

Депутаты Государственной Думы от фракции КПРФ совместно с сенатором, членом ЦК партии Айратом Гибатдиновым, выступили с законодательной инициативой о введении для многодетных матерей специальной выплаты — «материнской заработной платы».

Данная мера поддержки предназначена для неработающих гражданок России, воспитывающих пятерых и более детей, при условии, что они не лишены родительских прав.

Согласно тексту законопроекта, который уже поступил в кабмин для получения официального заключения, размер этой выплаты не может быть ниже установленного федерального минимального размера оплаты труда. Финансирование предлагается осуществлять за счет средств федерального бюджета.

Инициатива предусматривает, что «материнская заработная плата» будет выплачиваться до момента, когда старшему из трех младших детей в семье исполнится 18 лет. Конкретные параметры, такие как точный размер и механизм получения выплат, будут определяться Правительством РФ.

Ранее сообщалось о том, что Лантратова предложила выплачивать многодетным родителям в декрете 100% зарплаты.