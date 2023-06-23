Зарубежные специалисты могут оформить в России бессрочный вид на жительство

Депутатами нижней палаты парламента принят закон, согласно которому зарубежные специалисты, в которых заинтересована экономика РФ, смогут оформить бессрочный вид на жительство. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Уточняется, что воспользоваться такой мерой поддержки могут те, кто живет в России не менее двух лет, является высококвалифицированным специалистом и имеет налоговые отчисления в российский бюджет.

Отмечается, что принятые поправки парламентариями в другой закон свидетельствуют о том, что для пассажирских перевозок они должны иметь российское водительское удостоверение.