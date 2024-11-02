Первый политический беженец из США Джон Роблес получил паспорт РФ

Политический беженец из США Джон Роблес официально стал гражданином России, получив российский паспорт. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Церемония вручения документа проходила в актовом зале Управления МВД России «Серпуховское» Московской области.

Джон Роблес выразил благодарность российским правоохранителям и властям за оказанную помощь в процессе получения гражданства. По традиции, все иностранцы, получившие российский паспорт, принесли клятву соблюдать Конституцию и законодательство РФ, а также быть верными стране и уважать ее историю, традиции и культуру.

Роблес стал первым политическим беженцем из США в России. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении ему гражданства 21 октября.

Роблес живет в России с 1996 года. На протяжении своей жизни он работал учителем и журналистом-международником. В настоящее время занимается литературным переводом.

С начала СВО на Украине Роблес активно участвовал в помощи российским военным, доставляя в зону боевых действий гуманитарные грузы.

Ранее сообщалось, что в Томске лишенный гражданства РФ мигрант-уклонист устроил истерику.