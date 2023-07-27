Защита Блиновской обжаловала продление домашнего ареста

Защитники блогера Елены Блиновской подали жалобу на судебное решение о продлении домашнего ареста еще на несколько месяцев. Об этом пишет РИА Новости вечером четверга, 27 июля.

Адвокаты пожали апелляцию на решение о продлении домашнего ареста «королеве марафонов» еще на три месяца, которое ранее вынес Пресненский суд Москвы. Известно, что свой домашний арест Блиновская проводит в одном из коттеджей в Подмосковье.

Адвокаты заявляют, что Блиновская уже возместила часть неуплаченных налогов в размере 50 миллионов рублей и прикладывает все усилия, чтобы заплатить оставшиеся средства.