«Защита на период нетрудоспособности». С 2026 года самозанятые смогут оформлять больничные

В России с 2026 года запустят масштабный пилотный проект, направленный на включение самозанятых граждан в систему социального страхования.

В России с 2026 года запустят масштабный пилотный проект, направленный на включение самозанятых граждан в систему социального страхования. Как сообщила в интервью РИА Новости депутат Госдумы и член комитета по охране здоровья Юлия Дрожжина, с 1 января 2026 по 31 декабря 2028 года будет проводиться эксперимент, позволяющий этой категории работников официально оформлять листы нетрудоспособности.

Участие в программе будет добровольным. Те, кто захочет присоединиться, смогут до конца сентября 2027 года обратиться в страховую организацию и выбрать один из двух вариантов страховой суммы — 35 или 50 тысяч рублей. От этого выбора будет зависеть размер ежемесячного фиксированного взноса. Право на получение пособия по болезни возникнет после полугода регулярных платежей, а изменить условия договора можно будет с периодичностью раз в год.

Расширение социальных гарантий — ответ на реальный запрос, отметила Дрожжина, так как почти половина самозанятых не имеет иного места работы и, следовательно, лишена страховой защиты в случае болезни. Данный механизм позволяет им самостоятельно создать финансовую подушку безопасности на период нетрудоспособности, пояснила парламентарий.

По итогам трехлетнего испытательного срока правительство РФ подготовит аналитический доклад, в котором оценит востребованность и эффективность новой меры социальной поддержки.

Ранее Путин назвал свой рабочий график нарушением трудового законодательства.