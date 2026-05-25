Защита от бед: названа сильнейшая православная молитва на 26 мая для православных

В православном календаре этот день посвящен памяти раннехристианских мучеников Гликерии и Лаодикия, к которым верующие обращаются с молитвами об исцелении и укреплении духа.

День памяти святой мученицы Гликерии и стража Лаодикия

Православная церковь 26 мая 2026 года чтит память нескольких святых, главным из которых является день поминания раннехристианской мученицы Гликерии девы и пострадавшего вместе с ней мученика Лаодикия Гераклейского. Как пояснил религиовед Евгений Игнатенко, святая Гликерия жила во II веке, воспитывалась в знатной христианской семье и после кончины родителей осталась сиротой. Во время массового языческого празднества и обязательных жертвоприношений девушка открыто провозгласила себя христианкой, начертав на своем лице знак креста, что спровоцировало гнев местных властей и повлекло за собой жестокие пытки.

Вторым значимым фигурантом этого дня выступает Лаодикий, который служил тюремным надзирателем (стражем темничным). Став свидетелем того, как явившийся в камеру Ангел чудесным образом исцелил израненную Гликерию, воин уверовал в Иисуса Христа, во всеуслышание объявил об этом и был немедленно казнен через отсечение головы мечом.

Кроме того, 26 мая православный мир вспоминает:

перенесение честных мощей преподобномученика Макария Каневского (игумена Пинского и Переяславского чудотворца);

память мученика Александра Римского;

день памяти праведной Гликерии Новгородской.

Традиции дня и важные церковные даты конца мая

В день памяти святых верующим рекомендуется посетить праздничное богослужение в храме, принять участие в совместной молитве и уделить время чтению житий мучеников. Согласно церковному уставу, 26 мая не выпадает на многодневные или однодневные посты, поэтому никаких ограничений в еде для мирян нет.

Евгений Игнатенко также напомнил о ключевых событиях православного календаря на стыке весны и лета 2026 года. Вслед за прошедшим 21 мая Вознесением Господним верующих ожидают Троицкая вселенская родительская суббота (день особого поминовения усопших), которая выпадает на 30 мая, и один из главных двунадесятых праздников — День Святой Троицы (Пятидесятница), отмечаемый в воскресенье, 31 м