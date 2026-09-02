Защита от обрыва ГРМ: АвтоВАЗ объяснил устройство новых «безвтычных» моторов
Российская газета: АвтоВАЗ назвал сроки запуска Lada Azimut с новыми моторами
Отечественный автогигант АвтоВАЗ готов к старту серийного производства кроссовера Lada Azimut, которое начнется уже в сентябре. Продажи новинки запланированы на четвертый квартал текущего года. Первоначально кроссовер получит глубоко модернизированные бензиновые двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра, которые впоследствии появятся и на других популярных семействах Lada. Об этом сообщает Российская газета.
Детали силовых агрегатов и планы по расширению модельного ряда
Технические особенности новых моторов и дальнейшая стратегия внедрения:
- Характеристики двигателей: На старте модель предложат с моторами 1,6 л (120 л. с., 154 Нм) и 1,8 л (135 л. с., 154 Нм).
- Модернизация и конструктив: В конструкции каждого силового агрегата использовано по 37 новых и обновленных компонентов. При этом сохранена «безвтычная» поршневая группа — специальная форма поршня с выемками исключает встречу с клапанами при обрыве ремня ГРМ.
- Унификация линейки: В дальнейшем аналогичные модернизированные моторы начнут устанавливать на автомобили Lada Granta и Lada Vesta.
- Сроки старта: Выпуск Lada Azimut начнется в сентябре, а первые товарные автомобили поступит к дилерам до конца 2026 года.