«Защита от темных сил». РПЦ хочет получить правовой инструмент против магов и колдунов после вопроса на прямой линии

В Русской Православной Церкви положительно оценили внимание к проблеме оккультных услуг, проявленное в ходе общения президента Владимира Путина с гражданами.

Как отметил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в комментарии РИА Новости, сама постановка этого вопроса на столь высоком уровне является значимым шагом.

Легойда подчеркнул, что Церковь во главе с патриархом Кириллом последовательно предупреждает об опасности, исходящей от деятельности многочисленных «целителей», «ясновидящих» и иных представителей оккультного бизнеса, эксплуатирующих доверие людей. По словам представителя РПЦ, теперь важно, чтобы публичное обсуждение получило практическое продолжение. В Церкви выражают надежду, что в ближайшей перспективе будет разработана адекватная правовая формула, позволяющая эффективно защищать граждан от мошенничества под видом магических и колдовских практик.

