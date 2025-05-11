Защита отца умерших детей из Красной Сопки потребовала эксперимента на мышах

Юрист, представляющий интересы отца четверых детей, которые, вероятно, погибли от отравления дихлофосом в посёлке Красная Сопка Красноярского края, Дмитрий Виноградов, подал ходатайство в суд о проведении следственного эксперимента с использованием дихлофоса на лабораторных мышах. Об этом информирует ТАСС , ссылаясь на заявление адвоката Александра Гуртовенко.

В рамках защиты Виноградова будет предпринята попытка доказать, что инсектицид не мог стать причиной смерти детей.

«Мы будем требовать в суде, чтобы было организовано проведение следственного эксперимента. Следственный эксперимент должен быть на мышах», — заявил он.

Адвокат Виноградова пояснил, что суть эксперимента состоит в том, чтобы поместить мышей в определённое место, где будет распылён дихлофос в определенной концентрации.

«Наш эксперт уверен, что ничего с мышами не будет — они выживут. Это надо проверять», — сообщил Гуртовенко.

В сентябре 2024 года в селе Красная Сопка, расположенном в Красноярском крае, произошло трагическое событие. В больницу с признаками отравления были доставлены шесть человек из одной семьи. В результате четверо детей в возрасте от шести до 13 лет скончались.

В ходе расследования глава семьи признался, что незадолго до происшествия он провел обработку помещения с помощью дихлофоса, но не обеспечил достаточное проветривание после процедуры.

Позднее судебно-химическая экспертиза подтвердила, что причиной смерти четырёх детей стали инсектициды.