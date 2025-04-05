Защита пилота сгоревшего SSJ100 хотела изменить приговор в подмосковном суде

Суд Московской области оставил в силе приговор, вынесенный пилоту Денису Евдокимову, который управлял самолётом SSJ100, сгоревшим в аэропорту Шереметьево в 2019 году. Об этом свидетельствуют материалы дела, предоставленные РИА Новости.

Защитники лётчика не смогли убедить суд в том, что причиной аварии стали конструктивные недоработки воздушного судна, что могло бы повлиять на решение суда по делу.

В материалах дела указано, что сторона защиты пилота просила отменить приговор, направить дело на новое рассмотрение или вернуть его прокурору.

Московский городской суд частично удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов Евдокимова, но оставил в силе шестилетний приговор.

«Апелляционные жалобы представителей потерпевших оставить без удовлетворения. В остальном же приговор в отношении Евдокимова оставить без изменения», — приводится в апелляционном постановлении.

5 мая 2019 года самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил вынужденную посадку в аэропорту «Шереметьево». После 28 минут полёта произошло аварийное приземление, в результате которого у самолёта подломились стойки шасси. Они пробили топливные баки, что привело к возгоранию.

По информации Следственного комитета Российской Федерации, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.