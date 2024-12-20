Генпрокуратура взыскала с экс-губернатора Фургала 8,5 млрд руб. в пользу государства

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 8,5 млрд руб., сообщили «Ведомости» со ссылкой на картотеку суда. Деньги направят для пользования государством.

По данным издания, сотрудники Генпрокуратуры посчитали действия бывшего губернатора противозаконными. Они уверены, что было нарушено антикоррупционное законодательство. По их данным, Сергей Фургал после возглавления региона продолжил осуществлять контроль над различными предприятиями, получая прибыль. В своих декларациях он не указывал сумму заработка.

Согласно информации издания, экс-губернатор Фургал лично контролировал работу предприятий. Однако в документах ответственными были его родственники или другие доверенные лица. Проверка Генпрокуратуры показала, что Сергей Фургал распоряжался компаниями по собственному усмотрению: производил отчуждение и передавал доли подконтрольным ему лицам.

«В справке Управления ФНС по Хабаровскому краю от декабря 2023 г., рассказал источник, говорилось, что группа «Торэкс» получила от соответчиков по иску доход в размере 8 596 234 308 руб», — указано в материале «Ведомостей».

Издание не смогло связаться с представителями Фургала. В различных группах, чьи подписчики считают обвинения несправедливыми, указано о намерении экс-губернатора опротестовать решение суда.

Ранее сообщалось, что юрист Русяев считает возможным снятие обвинений с экс-губернатора Хабаровского края Фургала.