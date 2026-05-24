«Защита жизни и здоровья»: правительство продлило разрешение на выпуск аналога «Оземпика» до конца 2027 года

Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил компании «Промомед Рус» использовать ряд патентов, принадлежащих датской Novo Nordisk, до 31 декабря 2027 года. Как следует из официальных документов, причиной такого шага стала крайняя необходимость, обусловленная защитой жизни и здоровья граждан, а целью — обеспечение населения лекарственными средствами, содержащими международное наименование «семаглутид».

Ранее аналогичное разрешение было выдано компании «Герофарм». В 2025 году правительство уже позволяло фармацевтическим фирмам «ПСК Фарма» и «Промомед Рус» производить аналоги «Оземпика» до конца 2026 года без согласия зарубежного патентообладателя.

«Оземпик» — инъекционное средство, созданное Novo Nordisk на основе семаглутида, искусственного аналога гормона ГПП-1. Вещество активизирует выработку инсулина, уменьшает концентрацию глюкозы в крови и помогает снижать вес за счет подавления аппетита. Именно из-за этих свойств препарат приобрел широкую популярность среди желающих быстро сбросить лишние килограммы. Поставки оригинального «Оземпика» в Россию прекратились после начала спецоперации на Украине, и до 2023 года он оставался единственным средством с семаглутидом на российском рынке. В последующие годы местные производители запустили выпуск собственных лекарств на основе того же активного компонента. Медики при этом регулярно напоминают, что все препараты, включая «Оземпик», имеют противопоказания и могут применяться только по назначению специалиста.