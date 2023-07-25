Защитник прав потребителей Павлов назвал объем фальсификата в российских магазинах

Комитет нижней палаты парламента по аграрным вопросам дал рекомендации кабмину проработать вопрос об уголовной ответственности за фальсификацию пищевых продуктов. Руководитель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов объяснил, каковы шансы на данный момент нарваться на фальсифицированные продукты в российских магазинах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, проблема фальсификата в России является весьма острой.

Эксперт отметил, что сокращение объема нелегальной продукции характерно для тех областей, где введена цифровая маркировка. Однако среди мясной продукции, полуфабрикатов, рыбных консервов, соков объем фальсификата очень высок.

По его мнению, бороться с данной практикой необходимо на всех уровнях, в том числе и ввести уголовную ответственность, что вполне может сократить количество фальсифицированных продуктов.