Защитникам территорий рядом с зоной СВО предложили присвоить статус ветеранов

Минобороны РФ внесло предложение изменить Федеральный закон 1995 года и присваивать статус ветеранов боевых действий тем военнослужащим, которые стоят на защите районов, примыкающих к зоне СВО. Из документа следует, что, в случае принятия изменений, статус будет даваться тем, кто защищает границы и участвует в предотвращении вооруженного вторжения на территорию нашей страны.

Указанный статус также смогут получить те, кто охраняет права граждан, поддерживает порядок в регионах и всячески способствует стабилизации обстановки в пограничных районах. В тот же список войдут и те лица, которые обороняют важные государственные объекты с 24 февраля 2022 года.