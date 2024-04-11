Защитные экраны для танков изготавливают два жителя Клина

Сварщик Алексей Петрухин и специалист по вооружению Андрей Гутник в своей личной мастерской делают специальные экраны для защиты танков.

Они самостоятельно транспортируют их бойцам СВО для последующего использования боевых задач. От танкистов не так давно поступила просьба о создания брони от дронов. Дистанционно задачу было не выполнить, поэтому клинские мастера отправились лично на фронт.

Алексей Петрухин объяснил, что необходимо было сделать замеры, увидеть танк вживую, чтобы вооружившись чертежами, создать поступивший заказ. По словам Андрея Гутника, им удалось выявить самые незащищенные места машин, куда и будет установлена броня.

Предполагается привлечение мастеров со всей страны. Для этого директор Клинского ТВ Алексей Орлов снял подробное видео о том, что конкретно требуется и как сделать необходимые элементы защиты.