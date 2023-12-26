Заседание Консультативного совета по делам национально-культурных автономий прошло в Подмосковье

«Для всех был непростой год, было много вопросов, требующих нашего внимания. Нужно очень грамотно подходить к решению этих задач в каждом конкретном случае. Хочется от вас, в том числе, вот этого взаимодействия. Где-то нужно что-то объяснить, где-то — выехать на место, разобраться в ситуации, понять, какие меры мы можем принять в моменте, а также сделать все, чтобы в дальнейшем не было сложностей», - отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.