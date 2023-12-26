Заседание Консультативного совета по делам национально-культурных автономий прошло в Подмосковье
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Заседание Консультативного совета по делам национально-культурных автономий в Подмосковье состоялось в Красногорске. Об этом сообщили в МИСК региона.
«Для всех был непростой год, было много вопросов, требующих нашего внимания. Нужно очень грамотно подходить к решению этих задач в каждом конкретном случае. Хочется от вас, в том числе, вот этого взаимодействия. Где-то нужно что-то объяснить, где-то — выехать на место, разобраться в ситуации, понять, какие меры мы можем принять в моменте, а также сделать все, чтобы в дальнейшем не было сложностей», - отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.
В рамках заседания обсудили тему повышения эффективности работы по социальной адаптации иностранцев, работающих в области.
«Подмосковье всегда было не только активным проводником государственной и национальной политики, но и зарекомендовало себя как площадка передового опыта и позитивных практик в этой сфере, внутренней жизни, как в ЦФО, так и во всей стране», - отметил председатель Комиссии ОПРФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин.
В Подмосковье действует 128 национальных общественных объединений, в том числе 85 национально-культурных автономий и 43 национальные общественные организации.
«Люди приехали жить в нашу страну, поэтому через каналы информации (в том числе на других языках, если они пока еще не готовы общаться и коммуницировать на русском) давайте им рассказывать о своей культуре, о культуре государства, в котором они живут. Это очень важные моменты, нужно обращать на них внимание», - добавила зампред Комиссии ОПРФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, президент гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.