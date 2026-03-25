Заседание Международного дискуссионного клуба «Vision 3000» пройдет в марте

Заседание Международного дискуссионного клуба «Vision 3000» пройдет 31 марта 2026 года в Московском доме национальностей в Москве. Мероприятие состоится при поддержке правительства Москвы.

Повестка заседания посвящена теме: «Ценностный каркас и экономика доверия: стратегии единства в многополярном мире».

Заседание проводится в развитие положений Указа Президента РФ № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и в рамках Года единства народов России.

В эпоху тектонических геополитических сдвигов мир возвращается к фундаментальным понятиям: доверие, идентичность, солидарность. Устойчивое развитие невозможно без прочного ценностного фундамента, а долгосрочное партнерство — без взаимного доверия.

Клуб «VISION 3000» предлагает взглянуть на эти категории не как на абстрактные понятия, а как на практические инструменты:

•Ценностный каркас — то, что объединяет общество, сохраняет преемственность и защищает суверенитет.

•Экономика доверия — новый язык деловых отношений, где репутация, открытость и общие ценности становятся твердой валютой.

•Стратегии единства — поиск объединяющих смыслов, которые работают как внутри страны, так и в международном диалоге.

В фокусе дискуссии — человек, семья, сообщество и те связи, которые превращают их в единый, устойчивый организм, способный отвечать на вызовы многополярного мира.