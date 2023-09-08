Заседание Совета ветеранов состоялось в Мытищах

В подмосковных Мытищах прошло заседания окружного Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Об этом рассказали в социальных сетях администрации городского округа Мытищи.

В мероприятии также принял участие депутат Госдумы Вячеслав Фомичев с председателем местного Совета депутатов Андреем Гореликовым и председателем Совета ветеранов Вячеславом Муравьевым. С другими участниками встречи они поговорили о жизни ветеранов в Мытищах.

В ходе разговора обсудили замечательный праздник в честь Дня округа, благоустройство территорий муниципалитета, в том числе и установку новых памятников и мемориальных досок, чтобы подрастающему поколению было проще сохранить память о прошлом родного округа. Парламентарий Фомичев отметил, что это все совместным усилиям команды губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Помимо этого, члены сообщества ветеранов особенно отметили, что каждый житель московского региона должен принять участие в выборах и таким образом выполнить свой гражданский долг.