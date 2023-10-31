Заседание строительного штаба состоялось в администрации Каширы

Глава подмосковного городского округа Кашира Михаил Шувалов провел еженедельное заседание строительного штаба в муниципальной администрации. В рамках встречи представители профильных ведомств и сотрудники подрядных организаций доложили о ходе работ на некоторых объектах.

Так, от деревни Лиды до Каширы-2 сейчас прокладывается магистральные сети и строятся водозаборные сооружения. Рабочие не отстают от графика. Напомним, что этот проект реализуется по региональной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Помимо этого, на улице 8-го марта продолжается строительство комплекса жилых домов. Планируется до конца 2023 года достроить контур корпусов, чтобы приступить к внутренним работам.

Не обошли стороной и тему капитального ремонта в многоквартирных домах. Подрядчик планирует перевести жилища в поселке Новоселки и в Ожерелье на жесткие кровли. В 2024 году в этих же МКД планируют укрепить фундамент.