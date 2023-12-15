Заслуженного артиста РФ Анатолия Белого* признали иноагентом

Минюст РФ обновил список иностранных агентов 15 декабря. Помимо Анатолия Белого* в реестр попали еще четыре человека. Среди них журналист Андрей Затирко*, экс-депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова*, Григорий Шведов* и Денис Соколов*. Последние состояли в организациях, признанных нежелательными в России и «иноагентскими».

Как уточняет «Коммерсант», Анатолий Белый* (Вайсман*), был замечен в участии в иностранной деятельности, например, в создании материалов иноагентов. Кроме того, он был на территории Украины, высказывался против СВО, распространял сведения об РФ, не соответствующие действительности. Известно, что актер давно покинул страну.

*признаны иностранными агентами по решению министерства юстиции РФ.