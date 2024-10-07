Заслуженный тренер России раскрыл секреты борьбы юным спортсменам Красногорска

Мастер спорта СССР и Заслуженный тренер России Владимир Ельчанинов встретился с красногорской молодежью и провел захватывающий мастер-класс. На нем ребята узнали главные секреты спортсмена и смогли узнать, что чаще всего является ключом к победе.

Воспитанники КСШОР «Зоркий» и начинающие борцы собрались на познавательный урок в спортивном центре «Молодежный» 6 октября. Владимир Николаевич Ельчанинов подробно ответил на вопросы о спортивной дисциплине и раскрыл свои профессиональные лайфхаки. Много бесед было посвящено приемам и разным ситуациям на арене, а также подготовке к соревнованиям.

Ельчанинов рассказал, какие на его карьерном пути возникали ошибки и неудачи, которые в итоге подарили ценный опыт и стали частью успеха. Ребята активно задавали вопросы, внимательно слушали и вдохновлялись одним из лучших примеров.

После такого мастер-класса не возникает сомнений, что юные борцы Красногорска будут еще активнее добиваться поставленных спортивных целей.