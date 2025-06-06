Заслуженный тренер СССР Александр Калинин скончался на 81-м году жизни

На 81-м году жизни не стало выдающегося тренера, заслуженного мастера спорта СССР Александра Калинина. Об этом стало известно из заявления Николая Гуляева, президента Союза конькобежцев России.

Глава Союза конькобежцев уточнил, что заслуженный тренер СССР будет похоронен в Череповце. Информация о дате и месте церемонии прощания с Калининым пока не разглашается.

«Это очень большая потеря для всего отечественного конькобежного спорта. Я выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — заявил Гуляев в беседе с ТАСС.

Калинин — прославленный тренер, работавший в Советском Союзе и России. За время своей деятельности он подготовил множество выдающихся спортсменов, которые достигли международного признания. Среди его учеников — олимпийский чемпион 1984 года Сергей Фокичев и Иван Скобрев, который завоевал серебро и бронзу на Олимпийских играх 2010 года в канадском Ванкувере.

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