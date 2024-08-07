Заслуженный врач России: купаться при температуре воды ниже 19 градусов нельзя
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Заслуженный врач России, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал порталу Regions, при какой температуре воды лучше не купаться.
По словам специалиста, нельзя купаться в открытых водоемах, если температура воды составляет ниже семнадцати-девятнадцати градусов. Самая комфортная температура воды — не ниже двадцати пяти градусов.
Медик добавил, что также нельзя купаться людям с хроническими заболеваниями, а также людям в возрасте от шестидесяти лет.