Заставят работать полный день: появился точный график отдыха 23 февраля и 8 марта

Грядущие праздники в 2026 году принесут россиянам продолжительный отдых, но лишат их традиционного сокращения рабочего дня накануне. Об этом пишет ТАСС .

Член думского комитета по труду Светлана Бессараб пояснила, что День защитника Отечества, выпадающий на понедельник, и Международный женский день, отмечаемый в воскресенье, не предусматривают коротких пятниц. Закон гарантирует сокращение на один час только для рабочих дней, непосредственно предшествующих официальному празднику.

Таким образом, пятницы 20 февраля и 6 марта 2026 года останутся полноценными рабочими днями. Вместе с тем, благодаря переносу выходных, граждан ждут два мини-отпуска по три дня подряд — с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. Особенностью станет и организация труда в недели после праздников: они будут состоять только из четырех рабочих дней — с 24 по 27 февраля и с 10 по 13 марта соответственно.

Парламентарий напомнила, что в текущем календаре сокращенными днями станут 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября. Эта информация позволяет работникам и работодателям заранее спланировать свой график на следующий год, избегая неверных ожиданий.

