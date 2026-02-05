Заставят работать полный день: появился точный график отдыха 23 февраля и 8 марта
Бессараб: работы в пятницу перед 23 февраля и 8 марта не будут сокращенными
Фото: [Работа в офисе/Медиасток.рф]
Грядущие праздники в 2026 году принесут россиянам продолжительный отдых, но лишат их традиционного сокращения рабочего дня накануне. Об этом пишет ТАСС.
Член думского комитета по труду Светлана Бессараб пояснила, что День защитника Отечества, выпадающий на понедельник, и Международный женский день, отмечаемый в воскресенье, не предусматривают коротких пятниц. Закон гарантирует сокращение на один час только для рабочих дней, непосредственно предшествующих официальному празднику.
Таким образом, пятницы 20 февраля и 6 марта 2026 года останутся полноценными рабочими днями. Вместе с тем, благодаря переносу выходных, граждан ждут два мини-отпуска по три дня подряд — с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. Особенностью станет и организация труда в недели после праздников: они будут состоять только из четырех рабочих дней — с 24 по 27 февраля и с 10 по 13 марта соответственно.
Парламентарий напомнила, что в текущем календаре сокращенными днями станут 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября. Эта информация позволяет работникам и работодателям заранее спланировать свой график на следующий год, избегая неверных ожиданий.
