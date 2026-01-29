Опасная тянучка: московские эндоскописты спасли девочку, проглотившую популярную игрушку

Специалисты московской Филатовской детской больницы провели уникальную операцию по извлечению крупного инородного тела из желудка ребенка. Пациенткой стала пятилетняя девочка, которую доставили на скорой помощи после того, как она, по словам матери, проглотила игрушку, пишут в Telegram-каналах.

При обследовании врачи обнаружили в желудке предмет размером 5 на 3 сантиметра. Как рассказал врач-эндоскопист Вадим Теплов, извлечение было сопряжено с особыми сложностями: «Из-за своей структуры предмет оказался очень скользким и захватить, а тем более удалить — было достаточно трудно». С помощью специального инструмента — полипэктомической петли — предмет был успешно извлечен. Им оказался популярный силиконовый дельфин, игрушка типа сквиш-тянучки.

Благодаря современным технологиям и оперативности медиков, сложная эндоскопическая процедура была проведена в день поступления, и девочка была выписана в хорошем состоянии. Лечащий врач также провел с родителями профилактическую беседу о необходимости повышенного внимания к детям во время игр с мелкими игрушками.

Ранее сообщалось, что хирурги в Новом Уренгое спасли ноги пациентке после жесткого ДТП.