Заставлял студентов принести в жертву быка: В Магадане будут судить экс-преподавателя

В Магаданской области прокуратура передала в суд уголовное дело бывшего преподавателя политехникума, который, по данным силовых структур, пытался вовлечь студентов в ритуал жертвоприношения быка и одновременно продавал наркотики. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

В январе 2025 года в различных социальных сетях появились видеоматериалы, запечатлевшие задержание группы оккультистов из Магадана. Выяснилось, что преподаватель техникума убедил студентов принять участие в жертвоприношении быка в обмен на положительные оценки по его предмету.

Оккультист не смог завершить ритуал, несмотря на свои попытки убедить полицейских позволить ему довести начатое до конца.

«Судить экс-преподавателя будут не за попытку жертвоприношения. При обысках у мужчины нашли плантацию конопли и огнестрельное оружие. Предварительно, на заработанные от продажи наркотиков деньги он и купил быка, который обошелся педагогу-оккультисту в миллион рублей», — рассказал собеседник агентства.

Согласно некоторым источникам, мужчина уже ранее проводил подобные ритуалы и был приверженцем шаманизма. Как сообщало УМВД региона, полицейские обнаружили две комнаты, где планировалось выращивать коноплю, в месте, где преподаватель и студенты намеревались провести обряд.