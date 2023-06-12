Застолья, патриотические музеи, Minecraft: россияне рассказали, как отпразднуют День России
Фото: [©Сергей Пивоваров/РИА Новости]
Граждане отмечают День России 12 июня. Этот праздник проводится ежегодно с 1992 года, он приурочен к официальному принятию государственного суверенитета РСФСР 12 июня 1990 года.
Россияне отмечают этот день по-разному. Некоторые, например, устроят небольшое застолье дома.
«Сегодня посидим семьей, посмотрим любимые патриотические фильмы», — написала Елена К.
Жители Подмосковья решили провести праздник в музеях, чтобы вспомнить историю России или узнать что-то новые.
«Поедем на экскурсию по трем ратным полям: доедем до Куликова поля, потом поедем в Бородино и Прохорово»; «Пойдем в парк «Патриот»; «Собираемся сегодня в музейный комплекс «Зоя», — рассказывают пользователи социальных сетей.
Особенные мероприятия проведут и в онлайн-формате. Например, любители компьютерных игр смогут посетить празднование Дня России в Minecraft. К геймерам присоединится и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«12 июня я приму участие в праздновании Дня России в прямом эфире на стриме в этой игре. Будет настоящий концерт, парад самолетов и, конечно же, праздничный салют», — написала общественница в Сети.
Ранее Екатерина Мизулина требовала извинений от ТНТ за русофобский номер.