Застрял на 19-м этаже и не может ходить: что произошло с отцом Меган Маркл?

Томас Маркл, отец герцогини Сассекской Меган, оказался в затруднительном положении на Филиппинах в результате мощного землетрясения.

По информации издания Daily Mail, инцидент произошёл 30 сентября, когда подземные толчки магнитудой 6,9 вызвали экстренную ситуацию в жилом комплексе.

Как сообщает дочь Маркла, Саманта, мужчина оказался заблокирован на 19-м этаже жилого дома. Ситуация осложняется тем, что Томас Маркл имеет проблемы с передвижением и не может самостоятельно покинуть опасную зону.

«Отец не может ходить и не может оттуда выбраться», — прокомментировала Саманта, подчеркнув серьёзность положения.

